L’affaire Daval et ses nombreux rebondissements [Chronologie]

Le dimanche 5 novembre, une marche blanche rassemble entre 8 000 et 10 000 personnes à Gray. Jonathann Daval, en larmes et soutenu par les parents de la jeune femme, prend la parole : « La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. » Alexia « était ma première supportrice, mon oxygène… » Alexia Daval est inhumée le 8 novembre.