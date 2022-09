C’est le Conseil national des villes actives et sportives qui décerne ce prix pour valoriser les initiatives des communes engagées. Il est composé de l’Association nationale des élu(e)s en charge du sport et de l’Union sport&cycle, sous le patronage du ministère des Sports et des Jeux olympiques. Son but est d’encourager et de récompenser les villes qui innovent et soutiennent le sport pour tous. Les collectivités territoriales sont souvent à l’origine d’innovations et d’initiatives, et la ville de Belfort tire son épingle du jeu. Par exemple, son programme « Belfort bien être » accompagne les pratiquants vers les clubs sportifs. Ses actions mettent également en lien les sports de nature avec le patrimoine local. Le maillage mis en place nationalement par ce label permet de fédérer les acteurs du monde sportif et les villes autour d’une ambition commune de développement.