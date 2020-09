La Rosemontoise : l’association Servir « adossée au groupe Doctegestio »

Selon le nouveau président de Servir, cette démarche « vise à défendre à la fois les intérêts des bénéficiaires et de leurs familles, le travail difficile effectué par l’ensemble des collaborateurs, les valeurs humanistes de l’association et le support des autorités de contrôle et tarification, les Conseils Départementaux du Territoire de Belfort, du Doubs et de Haute-Saône et l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ». Bernard Bensaid sollicite le Département et l’ARS pour une rencontre, « qu’il espère rapide », « afin de présenter le plan et les solutions que le groupe a imaginé́ pour sortir de cette situation difficile pour l’ensemble des parties prenantes ».

Ce jeudi, la commission permanente du conseil départemental du Territoire de Belfort a réaffirmé le maintien sous tutelle de l’Ehpad en approuvant à l’unanimité une motion. Dans cette motion, le Département rappelle que l’avenir de l’Ehpad dépend de la décision du conseil départemental et de l’ARS. Et il glisse sa volonté que la suite soit assurée par « un opérateur privé associatif local à but non lucratif, maîtrisant la gestion de ce type d’établissement, assure l’exploitation et la gestion de cet Ehpad ». Rejetant le profil de Doctegestio. Cette motion a été approuvée à l’unanimité des membres, également par l’élu d’opposition MoDem Jean-Christophe Messin, également médecin intervenant à la Rosemontoise, comme l’a observé L’Est Républicain.