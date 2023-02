« La révolution numérique a ouvert un nouvel espace de bataille »

Cette pratique est née de la jurisprudence Gossi, l’un des premiers sites quitté par l’armée française au Mali. Une séquence, qui se déroule en avril 2022, lors de laquelle la force Barkhane subit une attaque informationnelle d’ampleur. Des cadavres avaient été enterrés juste après le départ des troupes françaises, de nuit. À la lumière du jour, on les a déterrés, en filmant évidemment la scène afin de dénoncer l’existence d’un charnier laissé derrière elle par l’armée française. Mais un drone a filmé l’opération de déstabilisation où l’on voit des hommes enterrés les corps après le départ des Français. Ce qui a permis de prouver la bonne foi de la force Barkhane. Cette manœuvre est attribuée au groupe paramilitaire Wagner, qui a pris pied en Afrique ces dernières années. Ce sont des manœuvres pour « nuire » à l’image des forces françaises valide l’officier communication. Des manœuvres dont les premières victimes sont les civils. « II y a un effet à obtenir pour nos compétiteurs », insiste-t-il, avec l’objectif de « retourner » la population. En Afrique, cela a été fait avec un certain succès.

Dans cette bataille, « on n’utilise pas les mêmes armes », note l’officier. L’armée française, si elle mène des campagnes d’influence sur les théâtres extérieurs, certifie s’interdire de mentir et de diffuser de fausses informations. « En termes de communication, le nerf de la guerre, c’est d’imposer son narratif, son histoire », détaille l’officier. D’insister : « Quand on diffuse une information, il faut être crédible. »

On connait le poids du mensonge et le doute qui s’immisce ensuite par son entremise. À l’heure de la culture de l’émotion, où les médias d’informations ne sont pas les seuls relais de contenus, la viralité des Fake news est bien plus forte que le démenti. « Le mensonge a toujours plus de poids que la preuve », confirme l’officier, qui raconte cette croyance que l’on croise parfois en Afrique, de la présence de sous-marins nucléaires français croisant au cœur du désert… Au Tchad, l’officier a beaucoup travaillé avec les médias locaux et les réseaux de fact checking, pour installer cette confiance et rassurer sur les intentions françaises. « Il faut être présent sur ce terrain et entretenir de bonnes relations », insiste le lieutenant Timothée. Une manière de limiter les conséquences des entreprises de déstabilisation.

Si aujourd’hui on évoque beaucoup la Russie et le groupe Wagner dans cette guerre par l’information, ce n’est pas le seul domaine où la déstabilisation informationnelle existe : l’univers économique est aussi particulièrement concerné. Et il n’y a pas besoin de sortir des frontières du pays pour y être confronté.