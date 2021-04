La rémunération des PDG du CAC 40 encore trop faiblement indexée sur le climat

Et, quand ces objectifs existent, ils ne sont pas assez spécifiques, assure Oxfam dans cette étude qui passe au crible, en s’appuyant sur la méthodologie développée par le cabinet de conseil Proxinvest, la structure de la rémunération (fixe, variable, stocks options, bonus, etc.) des PDG du CAC 40 en 2019.

Alors qu’un patron de l’indice vedette de la Bourse de Paris a gagné cette année-là en moyenne 5,5 millions d’euros, « plus de 67% de cette rémunération était basée sur l’atteinte d’objectifs financiers à court-terme. A contrario, seulement 9% de cette rémunération était lié à un objectif non financier de long-terme », selon l’ONG. Encore que ce critère soit souvent trop vague : il n’est mesurable que dans seulement 5 % des rémunérations passées au crible.

La part des objectifs financiers est la plus élevée chez Dassault Systèmes (93 %), Sanofi (84 %) et Teleperformance (78 %). Or, pour Oxfam, cette disproportion conduit à « un désalignement des intérêts des PDG avec la responsabilité qui leur est confiée : il leur est demandé de conduire une stratégie à long terme, mais ils sont essentiellement rémunérés sur la base d’indicateurs de court terme ».