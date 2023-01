La région placée en vigilance orange neige-verglas jusqu’à mercredi matin

La perturbation a abordé l’Yonne, la Côte-d’Or et le Doubs en fin de matinée, ce mardi 17 janvier. Elle a gagné la Haute-Saône et le Territoire de Belfort dans l’après-midi. « Ces chutes de neige perdurent jusqu’en milieu, voire fin de nuit de mardi à mercredi, puis s’évacuent par l’Est en début de matinée de mercredi », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse.

Des intensités de neige différentes sont attendues. Parfois du saupoudrage. Parfois plusieurs centimètres de manteau neigeux. « Après ces chutes de neige, les températures restent négatives et peuvent engendrer encore des phénomènes glissants par regel des chaussées mouillées en première moitié de matinée de mercredi », alerte le communiqué.

Conséquences possibles

• Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de

distribution pendant des durées relativement importantes.

• Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

• Des branches d’arbre risquent de se rompre.

• Les véhicules peuvent être déportés.

• La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en

zone forestière.

• Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.

• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de

téléphone.

Conseils de comportement :

• Je protège ma maison et les biens exposés au vent

• Je me tiens informé auprès des autorités

• Je limite mes déplacements

• Je prends garde aux chutes d’arbres et d’objets

• Je n’interviens pas sur les toits

• J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison