En Franche-Comté, 10 ans après l’obtention de son label Indication Géographique Protégée (IGP), la saucisse de Montbéliard affiche un succès à l’arôme fumé. L’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP Franche-comté œuvre pour développer la popularité de la saucisse. Et explique son succès.