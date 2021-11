La raison du non-lieu des deux policiers municipaux belfortains jugés pour « faux en écriture »

Le début de l’affaire remonte au 17 avril 2020. Les deux brigadiers patrouillent en VTT dans le quartier Gare de Belfort quand ils repèrent un scooter circulant sur une voie piétonne, Faubourg de France, avant de s’engager rue Michelet à contresens. Le rapport judiciaire auquel Le Trois a eu accès stipule que les hommes ont signalé les faits au centre opérationnel de commandement et de supervision « afin que l’individu soit suivi sur les caméras de vidéo-protection de la ville ». Le centre opérationnel les informe de l’endroit où se trouve le scooter. Et constate « une transaction douteuse effectuée par le dénommé X ».Le suspect est alors interpellé par les deux policiers municipaux. Lors de sa garde à vue, il est mis en exergue que le prévenu est au moment des faits sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête « pour trafic de stupéfiants en l’espèce de la cocaïne, de l’héroïne, et de la résine de cannabis, détention d’armes de catégorie B, de cartouches de 9MM ».

Le problème, c’est la version qu’ont donnée les brigadiers sur le rapport. Ils y stipulent que le scooter a percuté les deux VTT lorsqu’ils sont arrivés sur place. Mais sur les caméras, il est constaté que c’est l’un des policiers, le primo-arrivant, percute le scooter avec son VTT (et non l’inverse). Les deux policiers ont affirmé cette version dans un rapport à quatre mains. Et ce, alors même que le second policier n’était pas encore sur place au moment où le choc a lieu. Ce sont ces incohérences dans le rapport qui ont entraîné leur mise en examen.

Les brigadiers, pendant leurs audiences, expliquent avoir retranscrit les faits dans le rapport selon leurs ressentis. Les deux hommes ont tout de même avoué que le « rapport manquait de précision » dans le déroulé chronologique des événements. L’un d’eux finit par ne plus vouloir répondre aux questions des enquêteurs « en mettant en avant que la présente procédure l’affectait énormément sur le plan psychologique ayant toujours été un policier intègre. Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il n’avait pas cherché à mentir. »