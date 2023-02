La Peugeot 205, reine des ventes de voitures anciennes en 2022

« La Citroën 2CV reste l’un des modèles stars du marché de la collection. Mais ses prix ont aussi atteint des sommets détournant les amateurs à petits budgets vers des modèles plus accessibles », explique L’Argus dans un communiqué, publié à l’occasion de l’ouverture du salon Retromobile à Paris.

La petite Peugeot 205, qui fête ses 40 ans en février, en est l’exemple, encore plus dans ses versions abordables que dans ses versions sportives (GTI, Rallye…). Elle reste cependant rarement immatriculée en collection. La 2CV se classe deuxième avec plus de 6 000 ventes, devant la Renault 4, la Volkswagen Golf, et la Renault 5. La Golf est également le cabriolet le plus vendu, tandis que la reine des sportives anciennes est la Porsche 911, avec sa très longue carrière.

En Corse et à La Réunion, c’est le tout-terrain Nissan Patrol qui prend la tête du classement. Parmi les Renault, l’utilitaire Express enregistre un étonnant score à plus de 1 000 ventes. « Il y a fort à parier qu’il intéresse les artisans pour leur permettre d’accéder plus facilement, à l’avenir, aux zones à faibles émissions », note L’Argus.

Au total, les ventes de voitures anciennes ont progressé de 3 % en 2022, soit 98 000 véhicules vendus, sur un marché de l’occasion en léger repli à 5,2 millions de voitures. 30 % de ces voitures anciennes ont été immatriculées avec une carte grise de collection.