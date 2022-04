La Necronomi’Con revient en force pour sa 4e édition 

Je suis prof à la fac pour une licence dans l’événementielle. Chaque année, des étudiants doivent monter des événements fictifs et créent des food trucks, des restaurants solidaires, des festivals, des salons. Cette année, certains ont inventé un salon du voyage insolite qui a même intéressé le parc des expositions de Mulhouse. En 2017, Élodie, une élève, est arrivée avec son groupe à la soutenance en proposant une convention geek à Belfort. Tout de suite, je me suis dit que c’était une vraie idée à développer. Cela faisait plusieurs années que je me disais qu’on devrait avoir notre événement à Belfort.Quelques mois après, nous nous sommes lancés dans ce projet fou ! Et nous en avons fait un objet pédagogique pour les élèves suivants. Chaque année, un groupe d’étudiants bosse sur le montage.

C’est une super histoire. Dans les bénévoles, il y a des anciens de la licence. On est tous très content de se voir. C’est très rassembleur. Et ça a marché dès la première année ! J’étais parti en me disant que 1 500, 2 000 personnes, ce serait pas mal… Finalement, nous avons eu 6 000 personnes. Ça a été une sacrée surprise ! On a aussi découvert un monde avec des amateurs, des illustrateurs, des professionnels, des youtubeurs. Cette fois, nous arrivons sur la 4e édition et on espère qu’elle sera belle, pour marquer le coup. Car après, pour la 5ème, il va falloir faire encore plus fort pour l’édition anniversaire !