La labellisation du massif du ballon d’Alsace comme Grand site de France se précise

C’est une étape importante d’une démarche initiée officiellement en 2016, celle de labelliser le massif du ballon d’Alsace comme Grand site de France. Le 29 septembre, La commission supérieure des sites, perspectives et paysages s’est réunie au ministère de la Transition écologique, à Paris, pour statuer sur le dossier de labellisation du massif. Une délégation d’élus engagés dans la démarche (Territoire de Belfort, Vosges, Haute-Saône, Communauté́ européenne d’Alsace) et de représentants de l’État s’y sont rendus ; le préfet du Territoire de Belfort est le coordonnateur de l’opération Grand site du massif du ballon d’Alsace. Et le projet est animé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et un avis favorable a été énoncé.

Le massif s’étend sur un périmètre de 18 000 ha, situé à cheval sur la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Quatre départements sont concernés (Territoire de Belfort, Vosges, Haute-Saône et Haut-Rhin), six intercommunalités et vingt-et-une communes. Il comprend trois sommets : le ballon d’Alsace ; la Planche des Belles-Filles et le Rouge Gazon. Il comprend un espace protégé (la réserve naturelle des ballons comtois) et deux sites classés (le ballon d’Alsace, en 1982, et Rouge Gazon et Neufs-Bois, en 1910).