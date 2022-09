La filière automobile encaisse les crises

« La filière est déboussolée.» Chaque année, le Pôle véhicule du futur organise une rencontre de la filière automobile avec tout son réseau de Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est : elle s’est tenue ce mardi 20 septembre au Mattern Lab à Sochaux. Ludovic Party, directeur PerfoEst, s’occupe à cette occasion de mettre en place un « baromètre de la performance de la filière automobile », qui permet de voir comment les entreprises évoluent. Lors de sa restitution, il ré-expose de nombreuses choses : la crise Covid, qui a fait chuter la production et les ventes, la reprise brève très attendue, puis la crise des semi-conducteurs. « Avec cela, l’année 2021 a été aussi compliquée que 2020. Voir plus », explique-t-il. Dernier coup de massue : la crise énergétique en cours qui a fait explosé certains matériaux comme le métal, l’aluminium, l’acier. Des hausses « jamais vues » qui se répercute, forcément, sur le coût des véhicules.

Cette crise énergétique alarme alors que le Parlement Européen a voté le 8 juin dernier pour interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l’Union européenne à partir de 2035. « On nous dit d’aller vers l’électrique. Puis on nous dit d’économiser de l’électricité. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? », se questionne Ludovic Party, agacé. Le Pôle voit des tendances se dessiner dans le monde automobile. Certains basculent vers la construction et la vente de plus gros véhicules thermiques, plus coûteux, qui permettent d’engranger de plus grosses marges. Résultat : le marché des plus petits véhicules est laissé de côté.

Et pour les constructeurs qui se lancent dans l’électrique, les coûts de production restent élevés, ce qui se répercute sur les ventes. Résultat : ces véhicules ne sont pas à la portée de tous les ménages. La voiture, objet de luxe ? questionne un journaliste. « Oui », répond Ludovic Party. Et objet d’incertitudes. Tous les acteurs attendent des réponses sur la législation concernant les voitures électriques pour se positionner.

« D’ici un an, les choses ne seront déjà plus les mêmes. Nos propos,sûrement,non plus », imagine le directeur de PerfoEst. En attendant, la filière s’accorde sur le fait que l’avenir est dans les mobilités douces : trottinettes, vélos. Et dans les plateformes multimodales. Même si cet avenir est plus compatible avec les zones urbaines que rurales….