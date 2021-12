La 5e vague commence à toucher les hôpitaux

« La circulation du virus s’est encore accélérée ces sept derniers jours, indique l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté dans son communiqué hebdomadaire du 3 décembre. Le taux d’incidence, en hausse généralisée dans tous les territoires, passe de moins de 200 à l’échelle régionale à environ 350 pour 100 000 habitants. Près de 7 % des tests de dépistage sont aujourd’hui positifs. » Cette hausse des cas se répercute sur les hôpitaux, avec « plus de 400 personnes prises en charge pour des formes graves de la maladie dans les établissements de santé dont plus de 70 en soins critiques (30 patients de plus que la semaine dernière) ».