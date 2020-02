Kathlyne, toujours aux petits soins des exposants de la Necronomi’Con

« Tu peux m’apporter des sacs poubelles ? » entend-t-on résonner dans le talkie-walkie accroché à l’épaule de Kathlyne, casquette à hélices vissée sur la tête. A 21 ans, elle répond tout au long du week-end aux besoins des exposants et bénévoles accueillis à la convention. À peine cette demande satisfaite, le talkie-walkie s’active de nouveau. « Sur le Salon, je suis partout et nulle part à la fois. On m’appelle pour tout et pour rien », explique la jeune femme blonde, au sourire accroché aux lèvres. Accrocher des posters, livrer des snacks, corriger des prix, vérifier les repas, aider à la comptabilité, soigner ses camarades, etc… On lui demande même d’aimer des tweets. De 7h30 à 23h30, en continu, elle effectue une multitude de tâches et de missions.