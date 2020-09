Jura: 151 emplois menacés chez Jacob Delafon

Selon Mme Baudin, la décision de Kohler est « contradictoire » avec ses « discours » et ses investissements en faveur du site ces dernières années. « On nous disait qu’on progressait, en quantité et en qualité », a-t-elle relaté.

Dans son message aux représentants du personnel, Kohler a fait état d’une « surcapacité chronique » du site, de coûts de production nettement supérieurs à ceux de son usine de Tanger au Maroc, et de l’impact négatif de la crise sanitaire sur l’activité.

Sollicitée par l’AFP, la direction de Kohler Europe n’avait pas donné suite mardi en fin d’après-midi. Son vice-président, Lorenz Giannoni, avait déclaré être « optimiste » sur la capacité à « redonner un avenir au site », auprès du quotidien régional Le Progrès la semaine dernière.