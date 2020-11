Jonathann Daval face à ses juges pour « un moment de vérité »

En marge de la garde à vue de Jonathann Daval, l’un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer, avait déjà évoqué la « personnalité écrasante » d’Alexia. Des assertions qui avaient pris une dimension politique quand Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, avait dénoncé un « victim-blaming ». Ce dossier est « aux antipodes du féminicide, nous l’expliquerons au procès », annonce à présent Me Randall Schwerdorffer. « Les mensonges, c’est terminé », assure l’avocat qui promet « un moment de vérité ». « Jonathann veut s’exprimer pour que les jurés soient en état de juger ce qu’il a fait », insiste-t-il. Cette vérité, les parents d’Alexia la réclament depuis trois ans. « La succession de mensonges a été à chaque fois ressentie comme un drame par les partie civiles », confie Me Gilles-Jean Portejoie, qui défend près d’une vingtaine de parties civiles dont les parents, la soeur et le beau-frère d’Alexia. L’avocat entend aborder lors des débat les questions de la « préméditation » et de la « complicité », « même si elles n’ont finalement pas été retenues ».