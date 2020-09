Joël Mathurin : « Éviter une mise sous tension de l’hôpital »

« Le port du masque sera rendu obligatoire sur l’ensemble des campus de l’enseignement supérieur et cités universitaires dans un rayon de 50 mètres aux abords, comme pour les établissements scolaires », indique également la préfecture. Une concertation va s’ouvrir avec les maires des chefs-lieux de canton, les communes de plus de 5 000 habitants et les présidents d’intercommunalités afin d’évoquer les mesures à envisager comme le port obligatoire du masque dans leur centre-ville et bourg-centre. Dans les lieux d’accueil du public, le classement en zone rouge implique « de réintroduire l’obligation de l’espacement d’au moins un siège entre chaque personne ou groupe de moins de 10 personnes venant ensemble », rappelle la préfecture. Les cérémonies de mariage et d’enterrement doivent respecter strictement outre le port du masque la distanciation de 4m2 par personne.

Le télétravail est de nouveau recommandé. « Un travail sera engagé dès cette semaine avec les représentants des débits de boissons dans le département afin d’envisager des mesures pour parfaire l’application du protocole sanitaire permettant le respect des gestes barrières et de la distanciation physique », indique la préfecture. « Il est rappelé que les clients ne peuvent conserver une station debout dans les bars et restaurants et les gérants de ces établissements doivent s’assurer qu’ils sont assis », poursuit-elle. Les buvettes sont interdites dans les enceintes sportives.