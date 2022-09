Jérôme Pécresse, dernier Français dans la direction mondiale de GE, quitte ses fonctions

« Pour nous, il est foutu dehors », sourit Alexis Sesmat, délégué Sud Industrie à l’entité turbines à gaz de General Electric. Fin 2021, General Electric a annoncé la scission en trois entreprises de ses activités : santé, aviation et énergie. Les activités power (gaz, nucléaire et charbon) et renouvelables sont regroupées dans une même entreprise, GE Vernova, présentée au mois de juillet ; il n’y avait qu’une place à prendre souffle un syndicaliste. Et cette entreprise sera dorénavant dirigée par Scott Strazik, l’ancien patron du business Power de General Electric.

« C’était le seul et dernier interlocuteur Français pour Bercy, ajoute Alexis Sesmat. La dernière carte du gouvernement français est tombée. » Avant, Jérôme Pécresse pouvait « faire passer les messages », convient Philippe Petitcolin, de la CFE-CGC. « C’est un mauvais signal », analyse-t-il. D’autant plus que dans cette réorganisation massive, « GE ne respecte pas ses engagements », avertit le leader syndical. Dans l’article 4 de l’accord de novembre 2014, signé entre GE et l’État français lors du rachat de la branche énergie d’Alstom, que Le Trois a pu consulter, l’entreprise s’engage en effet « à proposer au conseil d’administration de GE, après en avoir informé l’État, l’élection au Conseil d’administration de GE d’un président-directeur général de nationalité française de premier plan ».

Ces engagements sont pourtant valables jusqu’en 2025. Et ils comprennent aussi l’installation, en France, de centres de décision mondiaux, comme nous pouvons le lire dans l’accord signé entre l’État français et General Electric. « Le centre de gravité de la partie énergie n’est plus en France mais bien outre-Atlantique », dénonce Alexis Sesmat. « L’État va-t-il exiger d’avoir un Français au board de General Electric, s’interroge Philippe Petitcolin. Et comment va-t-il pouvoir défendre les intérêts des entités françaises sans interlocuteurs ? » Et de glisser, amer : « L’avenir des entités françaises est dans les mains des Américains. »

À la fin de son article, Marianne cite un bon connaisseur du secteur de l’énergie, qui se demande si Jérôme Pécresse ne serait pas sur les rangs pour reprendre la direction d’EDF.