Intégration militaire pour les nouveaux étudiants de l’Esta

Pour le régiment, cela permet de maintenir un lien avec la région et de « sensibiliser » les jeunes à « l’univers militaire ». L’opération est coordonnée par la délégation militaire départementale. Depuis décembre 2019, l’Esta, comme l’IUT Belfort-Montbéliard et l’UTBM, est reconnu comme partenaire de la défense nationale. L’école « s’efforce de favoriser l’engagement de ses étudiants dans la réserve militaire opérationnelle au sein de la Garde Nationale », indique également l’établissement belfortain s’enseignement supérieur.

Pour la première année, cette PMD s’inscrit dans le cadre des actions du Trinôme académique, qui regroupe le ministère des Armées, le ministère de l’Éducation nationale et l’institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). « Il a la charge de mettre en place des actions de formation et de sensibilisation de nature à inciter les enseignants à monter des actions de promotion de l’esprit de défense, et à favoriser les initiatives dans l’enseignement de la culture de défense et de sécurité́ », détaille le communiqué de l’Esta. Cette préparation militaire a reçu, dans ce cadre, un soutien de l’État, par l’intermédiaire de la direction des patrimoines et de la mémoire (DPMA).

En 2018, pour une préparation similaire, Iouri Bernache-Assolant, un maître de conférence en psychologie sociale, avait suivi des étudiants de l’IUT Belfort-Montbéliard qui avait participé à une PMD (retrouvez l’interview complète, avec les conclusions de son études, ici). L’enseignant-chercheur avait noté l’importance, chez les étudiants, de s’identifier au groupe de la PMD. Ils avaient construit une histoire commune. Il notait notamment : « Cette formation semble bien fonctionner pour la vie du groupe. Il semble y avoir la création d’une identité sociale, avec ce que cela implique en termes de communication, de solidarité, même si cela s’est fait dans un laps de temps très court et avec des étudiants issus d’horizons différents. »