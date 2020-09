Incendie : les pompiers du Doubs appellent à la prudence

Les températures ont chuté ces derniers jours. On a rallumé nos chauffages. Allumés nos cheminées ou nos poêles. Dans ce contexte, les pompiers du Doubs appellent à la prudence et demandent de respecter quelques consignes, « pour éviter les drames ». En France, un incendie se déclenche toutes les 2 minutes. Et 25 % de ces incendies sont d’origine électrique.

Ils invitent à « faire vérifier et entretenir les installations de chauffage par un professionnel qualifié ». Cela diminue les risques d’intoxication au monoxyde carbone. Les pompiers invitent également à s’équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone pour compléter la vigilance.