« Il y a Steven et il y a les autres »… Quand le monde du foot se mobilise

« Tous les samedis et les dimanches, Steven est au bord des stades », confie Stéphane Guyod, président de l’association sportive Danjoutin-Andelnans-Meroux-Moval (Asdam), un club de foot familial aux 350 licenciés. « Il faut remonter les filets ? questionne le président, en poste depuis 2010. Il est là. » Steven est toujours prêt à aider. « Dès qu’un ballon part de l’autre côté du terrain, il part le chercher », abonde Anthony Varin, la trentaine. Il est joueur en équipe fanion et est l’une des chevilles ouvrières du club. Celui que l’on surnomme « Nato » est responsable technique et coordonne la politique sportive du club.

Dès que le coup de sifflet final d’un match retentit, Steven quitte la main courante pour courir vers les poteaux de corner. Il récupère les drapeaux qui délimitent le terrain pour pouvoir les ranger. « Tous ce qu’il peut faire, il le fait. Il aime rendre service, témoigne Anthony. C’est la gentillesse incarnée. » « C’est un gars souriant », poursuit Stéphane Guyod.

« Je suis un vrai passionné de foot, mais lui aussi », embraie Anthony, qui a enfilé un jogging aux couleurs du Paris Saint-Germain et une doudoune à l’effigie de l’Asdam, avec les initiales de son prénom et de son nom sur le torse. Les histoires sont nombreuses pour raconter cette passion qui anime le jeune supporter de l’Asdam. Et Anthony de se souvenir d’une anecdote. Un jour, l’équipe première se déplace à Héricourt. Victoire 8 à 3 de l’Asdam. Mais « un adversaire marque un but fantastique, se souvient Anthony. Du milieu du terrain. » Sur le trajet du retour, les joueurs demandent dans la voiture à Steven quel est le plus beau but du match. « Tous les buts sont beaux, répond-il à Anthony. Qui poursuit, en souriant : Il ne voulait pas nous dire que c’était le but des adversaires qui était le plus beau et que ce n’était pas nos buts. » Un vrai supporter.