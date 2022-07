Il y a 40 ans, le pire drame de la route tuait 46 enfants près de Beaune

« Cela a été un moment fondateur pour repenser le transport collectif d’enfants », explique à l’AFP Christophe Ramond, directeur d’études et de recherches à l’Association prévention routière. L’accident survenu du 31 juillet au 1er août 1982, et vécu comme une tragédie nationale en raison du grand nombre d’enfants morts asphyxiés ou brûlés vifs, a agi comme « une prise de conscience qui a amené à des mesures pour sécuriser les transports collectifs », selon lui.

Le transport par route des enfants les jours de grands départs a été interdit. Des limiteurs de vitesse ont été installés sur les poids lourds et les autocars. Le temps de conduite des chauffeurs a été réduit (9 heures par jour maximum avec une pause au milieu), la vitesse maximale pour les cars réduite (100 km/h sur autoroute). Et, pour les autres véhicules, la vitesse a été limitée à 110 km/h par temps de pluie sur l’autoroute et à 80 km/h sur route.

La nuit du drame sur l’autoroute A6, la pluie tombait en effet abondamment et le chauffeur de l’un des deux cars transportant les enfants victimes avait déjà roulé, la nuit précédente, sur plus de 700 km avant de ne dormir que 3-4 heures, d’où la faute d’inattention qui l’a empêché de freiner à temps alors que devant lui le trafic ralentissait un véhicule. Des contrôles techniques ont de plus été instaurés pour les cars: « Il n’y en avait pas en 1982 », rappelle l’expert.

Les procès des accidents, tenus en 1985 et 1986, ont en effet démontré que le car dans lequel ont brûlé les enfants avait des freins défectueux. En juin 1985, le tribunal correctionnel de Dijon avait condamné Jean Bouttaz, patron de l’entreprise de transport, à un an de prison avec sursis, et Antoine Alu, chauffeur du premier car, à 6 mois avec sursis. Le chauffeur du deuxième bus est décédé. Le 7 mars 1986, la Cour d’appel de Dijon avait confirmé ce jugement. « Dorénavant, les contrôles techniques des cars sont obligatoires tous les six mois », souligne M. Ramond. « Aujourd’hui, les transports collectifs sont nettement plus sûrs que la voiture, pas loin du transport en train », selon lui. « Tout accident a dans ce sens une utilité », estime M. Ramond. « Effectivement, ça a sauvé des vies humaines », abonde Marie-Andrée Martin, mère de trois enfants décédés dans la catastrophe et présidente d’une association de victimes.