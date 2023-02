Hydrogène vert : la porte s’ouvre pour le nucléaire français

Ces actes délégués signent aussi le principe d’additionnalité. Les électrolyseurs doivent en effet être connectés à une nouvelle production d’électricité renouvelable et non à des capacités existantes, rappelle le média H2 Mobile. Mais ce principe ne sera actif qu’en janvier 2028, permettant à la filière de se lancer sans être contrainte par la construction de ces nouvelles infrastructures. D’ici 2030, il faudra atteindre 500 à 550 TWH d’électricité d’origine renouvelable pour atteindre l’ambition européenne d’une production de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable. Et d’ici fin 2025, l’Union européenne vise une capacité d’installation d’électrolyseurs alimentés par de l’électricité renouvelable de 6 GW.

Aujourd’hui, si la fabrication de l’hydrogène repose sur un approvisionnement lié aux capacités électronucléaire françaises, il ne pourra pas être considéré comme un hydrogène renouvelable et donc être éligible, par exemple, au fonds de la Banque européenne de l’hydrogène (lire notre article). Cependant, la France pourra valoriser le fait d’avoir déjà un mix énergétique décarboné. « Si l’adoption de cette disposition constitue une avancée importante, elle ne reste néanmoins que l’expression minimale du droit légitime de la France à faire reposer sa décarbonation sur un mix de renouvelables et de nucléaire », observe Philippe Boucly, président de France hydrogène. Et d’ajouter qu’il ne retire pas ses revendications concernant l’intégration du nucléaire aux dispositifs de soutiens européens (Banque européenne de l’hydrogène). « L’histoire ne s’arrête pas là, ajoute-t-il. Nous poursuivons nos efforts pour que l’hydrogène produit à partir d’électricité nucléaire soit reconnu dans l’atteinte des cibles de décarbonation. »