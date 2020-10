Hydrogène : Europe-Écologie les Verts émet quelques réserves

« Aujourd’hui, pour continuer de croître de manière infinie dans un monde fini, les élus locaux du nord Franche-Comté et souvent hélas de tous les bords, rêvent et nous promettent une nouvelle énergie miraculeuse : l’hydrogène. » La commission industrie d’Europe-Écologie Les Verts (EELV) du nord Franche-Comté se mue en agitateur de conscience dans un dossier qui suscite aujourd’hui beaucoup d’espoir. Et pour l’environnement. Et pour le renouveau industriel du territoire. « Pour eux, cela permettra de remplacer le pétrole et de continuer à consommer comme avant et maintenir le niveau d’emplois », interpelle le parti politique, par les voix d’Éric Oternaud, industriel, et Alain Fousseret, ancien vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment en charge des transports.