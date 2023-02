Hydrogène : Engie et Stellantis s’associent pour des offres professionnelles

« Cette solution novatrice, packagée et à la carte, qui comprend le véhicule et la fourniture de son carburant hydrogène, est particulièrement attractive pour les futurs clients désireux de décarboner leur mobilité », défendent les deux sociétés. Et d’ajouter : « Elle répond parfaitement à leurs besoins d’autonomie, de réduction du temps recharge et de proximité des stations, souvent absentes dans l’écosystème local. »

Stellantis commercialise ses premiers utilitaires de taille moyenne à hydrogène depuis un an. Les Peugeot Expert et Citroën Jumpy disposent d’une autonomie de 400 km d’autonomie et la recharge s’opère en 3 minutes, libérant une charge utile de 1 000 kg. Ils seront prochainement industrialisés à Hordain (lire notre article) ; le site disposera en 2024 d’une capacité de production de 5 000 utilitaires par an. Lancé en France dans un premier temps, ce partenariat pourrait connaître un développement plus large par la suite. Engie exploite 18 stations hydrogène. Le groupe vise une capacité de production de 4 GW d’hydrogène renouvelable d’ici 2030, 700 km de réseaux dédiés et plus de 100 stations de recharge pour la mobilité hydrogène.