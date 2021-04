Hydrogène : Alstom acquiert Helion hydrogen Power

« Avec cette acquisition, Alstom, qui est un pionnier dans l’utilisation de l’hydrogène dans le domaine ferroviaire, enrichit son portefeuille de solutions innovantes et compétitives et poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Alstom in Motion », relève le groupe dans un communiqué de presse. « Elle renforce également son ancrage technologique en France et son ancrage géographique dans la Région Sud, en complément de ses sites actuels d’Aix-en-Provence et de Vitrolles », observe également Alstom.

À l’issue de ce rachat, la société sera nommée Alstom Hydrogen SAS. Concernant le déploiement de l’hydrogène, Alstom a des trains hydrogène qui roulent en Allemagne. Il adapte actuellement la technologie aux trains régionaux français (lire notre article) ; la Bourgogne-Franche-Comté est pionnière dans le déploiement. Les premiers essais sont prévus en 2023. Le service commercial est attendu en 2025. Sur le fret, envisagé à Belfort, l’échéance est beaucoup plus lointaine et les investissements, beaucoup moins matures.