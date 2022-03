Hérimoncourt : un homme mis en examen pour tentative de meurtre sur sa compagne

« Une information judiciaire a été ouverte aujourd’hui pour tentative de meurtre, le suspect a été mis en examen et placé en détention », a indiqué le parquet, confirmant une information de l’Est républicain. Les faits se sont déroulés dimanche au domicile du couple. Au cours d’une dispute, l’homme a assené plusieurs coups à sa compagne, qui a dû être hospitalisée. La victime présente des dents cassées et une fracture du plancher orbitaire, selon l’Est républicain. Le suspect présente « quelques antécédents judiciaires » a fait savoir le parquet. Il avait également fait l’objet d’une fiche S il y a plusieurs années, mais celle-ci a été « désactivée ».

D’après un bilan du ministère de l’Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles #NousToutes a dénombré 113 féminicides en 2021. Au total, en France, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences, chaque année, selon le ministère.