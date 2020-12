Hérimoncourt profite du couvre-feu pour tester la coupure de l’éclairage

La commune d’Hérimoncourt coupe désormais son éclairage public la nuit, de 23 h à 4 h. La municipalité qualifie cette disposition d’ « importante à la fois pour les économies financières et importante pour l’écologie et la planète ».

Plusieurs communes de Pays de Montbéliard Agglomération ont déjà franchi le pas depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Hérimoncourt, les équipements freinaient la mise en œuvre, indique un communiqué de la commune. L’idée est de profiter du couvre-feu pour tester les économies générées. Actuellement le budget d’éclairage public s’élève à 52 000 € par an. Une coupure totale pourrait permettre une économie d’un tiers de cette somme.

« L’extinction totale n’est pas le format pérenne pour cette politique d’éclairage public. Actuellement le réseaux de la ville est à la fois vétuste et anarchique et ne nous permet pas, soit d’abaisser la luminosité, soit de couper seulement quelques secteurs », précisent Aline Combette, adjointe à l’écologie, et Bernard Legat, le premier adjoint, cités dans le communiqué de la commune. « Cette phase de test dans un contexte où peu d’habitants seront amenés à se déplacer, nous permettra d’avoir une période de référence, et si les résultats sont concluants, de mettre en œuvre une modernisation du réseau et des infrastructures pour moduler l’éclairage public sur la ville », déclare Marie-France Bottarlini-Caputo, maire d’Hérimoncourt.

Pour économiser sur les finances et l’énergie, il faudra à terme investir et les élus souhaitent le faire après un test grandeur nature. A terme, il s’agirait pour la ville de couper complètement des secteurs comme la place Robinson, le parc du château… et d’abaisser la luminosité dans les secteurs résidentiels et le long de la grande rue. « La question de la sécurité est soulevée par certains élus et habitants, mais les retours positifs de plusieurs villes voisines laissent penser que ce test sur quelques semaines se déroulera bien », rassure le maire.