Héricourt : Fabien Methia crée un jeu dans l’univers parodique d’Harry Potter

Un jour, il se lance. Il écrit son idée sur des post-it. « Ça m’a pris deux jours », se souvient-il. C’était il y a 3 ans. L’esprit du jeu est venu « très naturellement », confie-t-il, encore étonné. « Je n’ai quasiment pas dormi pendant une semaine, se souvient Fabien Methia. J’étais obnubilé. » De cette idée claire, il a donc fait un premier prototype et l’a éprouvé auprès d’amis joueurs, pour voir si c’était drôle et « si la mécanique fonctionnait ». « Et là, on débute un processus d’optimisation et d’amélioration. C’est le vrai travail », analyse Fabien Methia. « Le plus dur, c’est de simplifier. Car quand on crée, on crée trop. Faut être lisible. » Et de poursuivre : « Il y a eu 10 version du jeu. » La première version mettait en scène des bandits.

Mais près avoir eu les premiers retours, il a besoin de confronter son travail auprès de professionnels. Pour savoir si le jeu vaut le coup. Pour savoir si c’est vraiment bien. Et surtout s’avoir s’il faut continuer de s’obstiner pour le développer. Il paie une place visiteur pour se rendre au Festival international des Jeux (FIJ), à Cannes, en février 2019, son prototype sous le bras. Ce Salon, créé en 1986, est la Mecque de l’univers des jeux.

Il sympathise avec une personne qui possède une table pour présenter son prototype de jeu, à l’occasion du off du festival, qui se tient à partir de 22 h. « Il y a environ 300 auteurs de jeux qui viennent avec leur prototype pour les éprouver, rappelle Fabien Methia. C’est une arène. » Devant prendre un train, cet auteur de jeu lui cède sa table de 1 h à 3 h. Une porte s’entrouvre. Fabien met le pied dedans. Normalement, pour avoir cette table, il aurait fallu s’inscrire un an en avance et payer une coquette somme. C’était sans compter la détermination de Fabien et une pointe de hasard. Pour autant, avoir cette table ne fait pas tout. Faut-il encore qu’on vienne s’y asseoir pour tester le jeu…