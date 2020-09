Haute-Saône : une nouvelle attaque du loup à Fougerolles

Un jeune bovin de 11 mois a été tué par un loup, à Fougerolles (Haute-Saône), dans la nuit de dimanche à lundi. La 21e attaque depuis le 11 août, dans ce secteur des Vosges (9 attaques) et de la Haute-Saône (12 attaques). 20 ovins et 15 jeunes bovins sont morts. « Ces attaques qui ont débuté dans le secteur de Jussarupt / La Neuveville-devant-Lépanges (88), se sont déplacées à partir du 26 août dans le secteur de Fougerolles (70) et du Val d’Ajol (88) », rappelle la préfecture de Haute-Saône dans un communiqué.