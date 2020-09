Haute-Saône : ce qu’il faut retenir des attaques du loup à Fougerolles

Face à sa décision d’autoriser des tirs de défense simple contre le loup, la préfecture de Haute-Saône prend des précautions : « La finalité des nouvelles mesures à mobiliser est la défense des troupeaux et non l’élimination du loup. » Et elle prévient qu’elle ne remet pas en cause le statut « protégé » du loup. Plusieurs mesures juridiques existent pour recourir aux tirs. Et il faut distinguer :

Le tir d’effarouchement (moyens de tirs non létaux)

Le tir de défense simple (1 seul tireur posté à proximité d’un troupeau protégé, le loup est tiré en situation d’attaque)

Le tir de défense renforcé (jusqu’à 10 tireurs postés à proximité d’un troupeau protégé, le loup est tiré en situation d’attaque)

Le tir de prélèvement (action de recherche du loup encadrée par un lieutenant de louveterie, type battue administrative, en présence des troupeaux mais sans notion de proximité).

Si les tirs de défense simple, c’est que malgré les mesures d’effarouchement, les attaques n’ont pas cessées. Ces tirs de défense contre le loup ne sont autorisés que pour deux éleveurs, qui ont « saisi » la préfecture de Haute-Saône et qui « remplissent les conditions réglementaires ».