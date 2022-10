Handball : les Bleues disputeront un match amical à l’Axone en mars

Jean-Luc Guyon, conseiller délégué de PMA en charge du sport, espère que d’avoir du sport de ce niveau dans le territoire permettra de « recruter des jeunes dans les disciplines ». Jean André, vice-président de PMA en charge des sports complète que dans le pays de Montbéliard, la situation est parfois « très compliquée avec les jeunes de quartiers ». Il compte sur ces grands matchs et les moments organisés autour (venue de classe lors des entraînements, par exemple) pour pousser le plus de jeunes possible vers une pratique sportive en club qui « cadre » selon lui.

Une perspective partagée par Laetitia Szwed, membre de la direction du comité directeur et élue à l’événementielle à la Fédération française de handball. Elle partage son expérience personnelle, lors d’une conférence de presse vendredi dernier. « Le handball m’a sorti des quartiers », explique-t-elle. La place des clubs, pour elle, est essentielle. « Ils apportent des valeurs essentielles.» Et faire venir de grosses équipes comme en mars dans « cette terre de handball qu’est le pays de Montbéliard » est aussi un vecteur pour créer des passion, pense-t-elle. Avec ses pairs, ils repensent au nombre de joueuses professionnelles venues de là. Elles sont plus de 5. « Leur venue [les Bleues], j’espère, montrera qu’on peut réussir même en venant d’un petit club », sourit-elle. Rendez-vous début mars !