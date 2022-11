Grêle : plus de 150 000 euros pour soutenir les agriculteurs du Territoire de Belfort

Dix-neuf exploitations agricoles du Territoire de Belfort, touchées par les épisodes intenses de grêle des 26 juin et 20 juillet, vont bénéficier d’un soutien de l’État au titre d’un fonds d’urgence. Ils « ont provoqué des dégâts sur les cultures et les bâtiments de plusieurs exploitations agricoles », rappelle la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. 152 400 euros vont être fléchés vers ces exploitations. Certains de ces exploitations avaient déjà subi les conséquences du gel, en avril 2021 et avril 2022. Une répétition qui fragilise d’autant plus leur situation. Souvent, la trésorerie ne peermet plus de faire face aux dépenses immédiates.

Cette enveloppe s’inscrit dans un fonds d’urgence de 40 millions d’euro, mis en place au moins d’août par le ministère de l’Agriculture. Le montant d’aide par exploitation est plafonné à 5 000 euros. « Nos agriculteurs sont en première ligne face au défi climatique et nous serons à leurs côtés. Il en va d’un enjeu primordial pour notre pays, celui de sa souveraineté alimentaire », a noté Marc Fesnau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, cité dans le communiqué.