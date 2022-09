Giromagny : les petits secrets d’un monument à sauvegarder 

3 820 euros récoltés sur 30 000. Les dons sur le site de la Fondation du Patrimoine, qui ont été lancé il y a quelques mois, peinent à décoller. « Il faudrait même plus que cela », souffle Fanny Floriani, cheffe de projet Petites villes de demain pour la mairie de Giromagny. Au départ, seuls la toiture et le clocher devaient être rénovés. Finalement, après une expertise, c’est aussi la structure qui fait défaut, avec des fissures profondes dans les murs. Les travaux annoncés pour 2023 sont donc repoussés : et pour mener une nouveau diagnostic. Et pour avoir le temps de réunir les fonds nécessaires.

Le premier devis pour la toiture s’élevait à 100 000 euros comprenant des provisions pour renforcer la charpente et le voligeage, le remplacement de la couverture d’ardoises sur 268 m², et le renouvellement des zingueries. Finalement, les autres problèmes sur la structure pourraient élever le devis à au moins 150 000 euros, voir plus 5puisque les devis datent de 2021, avant la hausse de plusieurs sortes de matériaux). Des architectes doivent encore rendre leur expertise dans la semaine du 12 septembre.

« Il est plus que temps d’agir », prévient Marie-Noëlle Marline. « Vu la richesse à l’intérieur de l’édifice, cela serait dommageable de ne pas rénover l’extérieur », expose-t-elle. La crainte est que les infiltrations d’eau ne viennent endommager l’orgue, ou l’un des vitraux. Mais contrairement à l’orgue, l’Église n’est pas classée. Il est donc plus difficile d’avoir des aides. « Le maire va devoir prendre son bâton de pèlerin et aller frapper aux portes », plaisante Fanny Floriani. En attendant, elle espère que les dons vont s’intensifier, et rappelle que chaque don permet de bénéficier d’une déduction fiscale.