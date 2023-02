Gen-hy s’associe à Eiffage Énergie systèmes pour son usine d’électrolyseurs

Gen-hy et Eiffage s’associent pour industrialiser cette technologie, dans le projet Gen-hy Cube, qui est la société issue de cette collaboration et qui sera en charge de la commercialisation et de la production des électrolyseurs. « Eiffage Énergie Systèmes apporte ses capacités d’industrialisation en mettant à disposition son savoir-faire dans l’intégration produit-process, le lean manufacturing, la mécatronique et la maîtrise des risques, et en intervenant sur l’assemblage des stacks », indique le communiqué de presse annonçant cette collaboration. « Monter des lignes de production, ce n’est pas notre métier », confie Sébastien Le Pollès, le p-dg de Gen-hy, joint par téléphone, pour justifier cette association avec Eiffage Énergie systèmes. Gen-hy a préféré opter pour un partenaire industriel, plutôt que de choisir des partenaires financiers et de se lancer dans une industrialisation qu’ils ne maîtrisent pas. Surtout, le projet s’appuie sur le réseau de 8 000 collaborateurs d’Eiffage Énergie systèmes, qui pourront installer les électrolyseurs et assurer la maintenance de ses équipements une fois vendus. « C’est une vraie force », apprécie le p-dg.