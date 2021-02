Gaussin achète 10 Bluebus à Bolloré pour les transformer en véhicules autonomes

Gaussin vient donc d’acquérir 10 Bluebus 6 mètres électriques au groupe Bolloré. Ce bus est commercialisé depuis 2012 et est utilité dans 60 agglomérations, réparties dans 8 pays. « D’une capacité de 22 personnes, le BB6M embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu’à 50 km/h », indique Gaussin dans un communiqué de presse. « L’objectif (…) est de transformer les Bluebus en véhicules autonomes pour des applications sur route que le groupe va commercialiser », poursuit l’industriel. Au mois de septembre, Gaussin avait signé un accord de distribution exclusif de ce modèle au Qatar, en Turquie, aux Émirats-Arabes-Unis, à Oman, au Koweït, à Bahreïn et en Israël, mais aussi un accord de distribution non-exclusif dans le reste du monde, sauf en France.

En parallèle, Gaussin a acquis complètement le système de conduite autonome dont les codes sources d’un géant de l’ingénierie automobile. « L’opération va permettre à Gaussin de renforcer sa technologie dans ce domaine et de déployer rapidement des solutions sécurisées et clés en main d’automatisation des flux en milieux fermés et route publique », explique le communiqué de presse. « Nos premiers succès dans le domaine de la mobilité intelligente justifient pleinement une accélération », commente Christophe Gaussin, le p-dg.

La semaine dernière, Gaussin a reçu une subvention de 993 786 euros de l’État, au titre du fonds de modernisation des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique (notre article).