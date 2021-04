Gaïa Énergies forme les pro de l’immobilier à la rénovation énergétique

Dans cette dynamique, les professionnels de l’immobilier peuvent être de vrais atouts. « L’achat d’un bien immobilier est le moment idéal pour envisager une rénovation énergétique complète et performante », remarque Gaïa Énergies dans son communiqué de presse présentant cette initiative. « Le partenariat entérine une démarche de collaboration neutre et désintéressée entre l’association, dans le cadre de sa mission de service public, et ce groupe immobilier qui souhaite monter en compétences et qualité de conseils pour sa clientèle, et s’engager dans la transition énergétique », détaille le communiqué de presse.

Quinze négociateurs immobiliers des trois agences d’Alliance Groupe Immobilier, ainsi que trois coutiers de la filiale CAP Finance Courtage ont été formés « aux enjeux de la rénovation énergétique performante ». « Ces professionnels sont maintenant mieux outillés pour répondre aux interrogations de leurs clients et mieux les guider dans la démarche de rénovation thermique, en les orientant vers Gaia Énergies qui leur prodiguera des conseils techniques adaptés au logement, [et] déterminera les aides publiques à mobiliser pour le financement des travaux selon le profil du propriétaire (occupant ou bailleur) ; aides publiques autant nationales que locales », explique le communiqué de presse. Gaïa Énergie permet aux propriétaires de disposer « d’un tiers de confiance » et de disposer d’une information « neutre, gratuite et indépendante ».

« Depuis 20 ans que nous accompagnons les ménages, les artisans qui réalisent les travaux sont implantés 60 km à la ronde », se félicite également l’association. Les retombées pour le territoire sont positives. Tous les professionnels de l’immobilier du nord Franche-Comté peuvent bénéficier de ce programme de formation, lancé il y a un an par cette association de 8 salariés. En un an, 38 équipes de 23 agences immobilières ont été formées, mais aussi 5 études notariales. Chez les banquiers et les courtiers, 27 directions ont été rencontrées, 6 équipes formées et 5 agences sont partenaires.