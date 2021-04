Freiner la vigne pour la préserver du gel: une parade écologique testée en Bourgogne

La solution semble dès lors s’imposer: il faut à la fois rehausser les bourgeons et empêcher, autant que faire se peut, qu’ils n’apparaissent avant les gelées. Pour ce faire, l’IVV propose à Mme Naudin d’expérimenter, dès 2019, la « taille tardive »: au lieu de passer le coup de sécateur en plein hiver, on coupe la vigne fin avril, quand le plus gros des gelées est derrière les vignerons. « On retarde ainsi le départ en végétation. Et on laisse des branches très hautes », explique Benjamin Bois, chercheur qui pilote l’expérimentation.

Ainsi, avant la taille, « les bourgeons débourrés, sensibles au gel dès -2°, -3°, n’apparaissent qu’en haut et on garde, plus proches du sol, des bourgeons non débourrés, encore enfermés dans leurs écailles, qui résistent jusqu’à -6, -7° environ », ajoute-t-il.

Et, si par malheur, la gelée est « advective », c’est-à-dire présente même en hauteur, les bourgeons du haut seront certes perdus, mais ceux du bas auront résisté. « On sacrifie un peu de raisin mais, finalement, c’est toujours mieux que de perdre 50 à 60% de récolte avec le gel », souligne M. Bois. Et, contrairement aux « bougies et aux hélicoptères, il n’y a pas d’impact sur l’environnement. Le coût est très réduit et c’est sans nuisances pour les riverains », souligne le chercheur.

« La taille tardive, c’est la solution écologique », résume Mme Naudin.