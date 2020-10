France : le marché automobile en baisse de 2,97 % en septembre

Avec un commerce automobile paralysé par le confinement, les livraisons de véhicules s’étaient écroulées de 72 % en mars, de 88,8 % en avril, puis encore de 50,3 % en mai. Elles s’étaient ensuite redressées de 1,2 % en juin et de 3,9 % en juillet, avant de rechuter de 19,8 % en août. Pour François Roudier, porte-parole du CCFA, « on a eu une fin de mois assez bonne avec beaucoup de livraisons, qui a rattrapé un début de mois difficile ». Selon lui, il est possible que certains modèles aient eu des retards de livraison liés au redémarrage des usines en Europe. M. Roudier a indiqué que le CCFA maintenait une prévision de marché à – 25 ou – 30 % sur l’ensemble de l’année 2020, avec un chiffre de ventes autour de 1,6 million pour les véhicules particuliers, ce qui serait le chiffre le plus bas depuis 15 ans.

Sur le mois de septembre, les constructeurs français se sont remis moins bien (- 5 %) que leurs concurrents étrangers (+ 0,02 %). Le groupe Volkswagen, premier importateur dans l’Hexagone, progresse notamment de 1,70 %, porté par de nombreuses livraisons chez Audi. BMW recule de 15,66 %, mais Toyota (+ 5,06 %) et Ford (+ 4,21 %) affichent une hausse.