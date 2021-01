Formation : le Région renforce son « Dispositif Amont de la Qualification »

Le « DAG 2;0 » qui démarre en ce mois de janvier est articulé autour de trois principales prestations :

1. L’accueil et la construction de parcours : un référent accompagne le stagiaire et construit avec lui son parcours de formation.

2. L’acquisition de compétences générales et professionnelles : Le parcours permet d’attester d’un premier niveau de compétences acquises grâce au passage de certifications et/ou d’habilitations (maîtrise de la langue, de compétences numériques, attestation de sécurité routière…).

3. L’intégration renforcée des compétences professionnelles : Des mises en situation professionnelle sont organisées sur des plateaux techniques, des bancs d’essai, ou via des immersions sur les programmes qualifiants et des stages en entreprise.

Le « DAQ 2.0 » s’adresse aux demandeurs d’emploi de plus de 16 ans, inscrits ou non à Pôle emploi avec une attention particulière en direction des publics peu ou pas qualifiés. Aucun niveau spécifique n’est requis.

Les frais d’inscription et de formation sont intégralement pris en charge par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Les stagiaires inscrits sur les formations DAQ peuvent obtenir le statut de stagiaires de la formation professionnelle (s’ils n’ont aucun droit à Pôle emploi) et recevoir à ce titre une rémunération (à titre d’exemple un jeune de moins de 18 ans perçoit 455 € par mois de formation depuis la revalorisation régionale).

La Région prévoit de plus une aide forfaitaire de 200 € pour couvrir les frais d’entrée en formation (équipement numérique, frais de garderie…).

Le nouveau programme est opérationnel depuis le 4 janvier 2021 et les entrées en formation sont prévues régulièrement tout au long de l’année.

Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner via :