Force ouvrière : « S’il y a l’obligation de porter un masque, ce n’est pas un bâillon »

Force ouvrière a signé le Ségur de la santé. Mais prévient : « C’est une étape. » Il y a eu une augmentation du point d’indice. Par contre, Force ouvrière attend des créations de lits. Elle attend aussi la suppression de la tarification à l’activité. Mais surtout appelle à une considération globale des soignants. L’augmentation ne concerne que le secteur public. Pas le privé. Et les primes aux aides à domicile ne sont pas attribuées dans tous les départements. « Le système est au bout », interpelle Sébastien Mercier, qui dénonce les conditions de travail et le manque d’attractivité de ces métiers. « On ne les rassure pas en applaudissant au balcon. On les soutient quand on se mobilise avec eux », insiste-t-il. Le son de cloche de la santé résonne aussi dans l’Éducation nationale. « Le personnel est mis à rude épreuve », regrette le secrétaire départemental de FO. Beaucoup de doutes, d’inquiétudes et de flous persistent quant à cette rentrée. « Comment enseigner dans de bonnes conditions », questionne-t-il. Il regrette aussi les inégalités face à la distribution de masques. Telle territoire le fait. Tel autre, non. « C’est à l’État de le faire, estime Sébastien Mercier. La République est Une et indivisible. » Puis de remarquer : « L’institution se déresponsabilise. » Ce qui entraîne, selon lui, une « culpabilisation » des enseignants.