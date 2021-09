Flavia Coelho : « Je suis le summum de la diversité ! »

Enfin ! 135 concerts sont programmés pendant 4 jours à l’occasion de la 34e édition du festival international de musique universitaire (Fimu). « C’est l’arrivée tant attendue », confie Delphine Mentré, adjointe au maire de Belfort, en charge de la culture et du patrimoine. « Il a fallu s’adapter », reconnait-elle. Mais l’organisation a su répondre aux défis posés par les contraintes sanitaires. 500 musiciens, de 73 formations musicales, originaires d’une quinzaine de pays, vont se produire sur scène. Pour la première fois, un concert de clôture est organisé, le dimanche soir, avec une création construite autour de Flavia Coehlo. « C’est un résumé de ce qu’est le Fimu », confie Mathieu Spiegel, le directeur du festival. Comme en 2019, le site sera totalement fermé, dès 19 h vendredi, et à partir de 14 h le samedi et le dimanche. 5 entrées sont installées (carte ci-dessous). Le passe sanitaire est obligatoire et le port du masque également sur le site. 200 bénévoles contribuent à l’organisation. En 2019, 120 000 personnes avaient participé à l’évènement.