FCSM : Charles Demouge dénonce des comportements de « voyous »

Charles Demouge déclare avoir « lu dans la presse » que Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort affirmait que le pôle métropolitain continuait de se construire (lire notre article). Pour le président de l’Agglo du pays de Montbéliard, c’est non. « On ne construit pas un pôle métropolitain là-dessus.»

Des élus tentent alors de calmer l’affaire. Jean Fried le premier, le maire d’Allenjoie, et membre des Indépendants et solidaires. « Cette polémique doit s’achever rapidement.» Eric Lançon (PS), conseil municipal d’opposition à Montbéliard,le talonne. « Nous nous rendons compte des limites. Il n’est pas simple de travailler ensemble. Les responsabilités sont partagées » Il s’interroge. Peut-être faudrait-il une administration directrice pour aider le pôle métropolitain ?

Marc Tirole, maire de Dampierre-les-Bois, président du groupe Indépendants et Solidaires remet de l’huile sur le feu. « En dix-huit mois, nous aurions quand même pu chercher un terrain qui leur correspondait. On ne peut pas rattraper le train maintenant.» Magali Duvernois, maire socialiste d’Exincourt, membre du groupe Ensemble pour PMA 72 s’emporte, interpelle tous les élus. « Qui savait combien d’hectares étaient recherchés ? Qui peut me dire qu’il avait vu le cahier des charges ? ».