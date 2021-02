[Fait maison] Fabriquer ses bougies parfumées

La cire de soja : la plus simple pour débuter et la plus agréable à manipuler. La cire de soja est végétale, donc d’origine renouvelable contrairement à la paraffine extraite du pétrole, et biodégradable. Elle n’émet aucune fumée et a une combustion lente, durant ainsi plus longtemps. La cire de soja a un point de fusion bas, c’est-à-dire qu’elle fond à des températures de 55/60 °C, ce qui rend son usage plus sécurisant ; les risques de brûlures sont moindres. Elle a un aspect crémeux agréable au toucher et se nettoie plus facilement sur les ustensiles que les autres cires .

Plutôt que de les jeter, il est possible de refondre les restes de bougies à la paraffine et d’en reconstituer une. Mais le point de fusion de la paraffine est plus haut, il faudra s’armer de patience le temps de la faire fondre.

La ficelle à mèche : il suffit de prendre une ficelle en fibre naturelle (coton, filasse…) et fabriquer soi-même ses mèches. Rien de plus facile : il s’agit de tremper le morceau de ficelle dans de la cire fondue – cela ralentit la combustion – et laisser sécher.

Des contenants : c’est là où l’aspect récupération intervient. D’anciens pots à bougies, bocaux, boîtes métalliques, objets détournés de leur usage premier et chinés en ressourceries ou vide-greniers tels que de petits vases, tasses à thé, sucrier, tiendront ce rôle… Si le contenant est large, il faudra prévoir deux ou trois mèches.

Des huiles essentielles ou fragrances : elles seront en charge de parfumer la bougie mais ne sont pas obligatoires. De nombreuses huiles essentielles ont des vertus olfactives, mais sont contre-indiquées pour certaines personnes (enfants de moins de 12 ans, femme enceinte…) ; il sera alors possible de mettre une fragrance ou de laisser la bougie neutre de toute odeur.

De la décoration végétale : uniquement à but esthétique, on peut ajouter des morceaux de feuilles, d’eucalyptus par exemple, des rondelles d’orange séchées, des bâtons de cannelle, des pétales de fleurs, des épices pour colorer…

Des pinces à linge : elles serviront de support pour maintenir la mèche dans le contenant le temps de couler la cire. Sur des contenants plus larges, il faudra briller d’ingéniosité et trouver de quoi tenir la mèche, en assemblant deux crayons avec un élastique par exemple, ou des baguettes chinoises !

Une casserole, un bocal en verre et de l’eau : ils seront nécessaires pour faire fondre la cire au bain-marie. Un torchon sera utile aussi pour se saisir du bocal chaud.