Face aux jurés, Jonathann Daval redit avoir tué sa femme Alexia

« Il n’a pas réussi à faire face à l’horreur qu’il a lui même provoquée. Il a disparu sans son box », a relevé Stéphanie Gay, la soeur d’Alexia. Plusieurs parties civiles, dont Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia, ont également quitté la salle d’assises, où des croix blanches sur les bancs rappellent les contraintes sanitaires en pleine épidémie de Covid-19. Jetant quelques regards à sa famille et aux proches d’Alexia, le trentenaire, jugé pour « meurtre sur conjoint » et qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, était apparu peu après 9 h dans le box des accusés, visiblement amaigri.

« Jonathann était un enfant toujours calme » qui « vivait dans sa bulle », a déclaré sa mère, Martine Henry, venue témoigner à la barre en chaise roulante et qui doit être réentendue jeudi. Elle a supplié son fils de « dire la vérité ». La première passe d’armes entre les avocats n’a guère tardé, quand ceux de la partie civile ont évoqué une possible préméditation et un hypothétique viol de la victime, deux points que l’instruction n’a pourtant pas retenus. « Je pense qu’il y a eu une relation sexuelle après la mort d’Alexia », a avancé Me Gilles-Jean Portejoie, rappelant notamment la présence « dans le vagin d’Alexia » ainsi que sur sa culotte et son short « du sperme de Jonathann ».