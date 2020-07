Face à Goodyear, la quête de Sophie Rollet contre la « fatalité du routier »

Ce matin-là, pendant que Sophie est absorbée dans les préparatifs de l’anniversaire de leur petit dernier, le camion de Jean-Paul est percuté sur l’A36 par un autre poids-lourds qui traverse le terre-plein central après l’éclatement d’un de ses pneus. Les deux chauffeurs sont morts.

Si au départ, l’idée d’une « fatalité du routier », voué à disparaître au volant de son camion, s’impose, Sophie Rollet veut comprendre comment et pourquoi est mort son mari. Une classique enquête pour « homicide involontaire » est ouverte mais classée sans suite en 2015, après un rapport d’expert qui ne met pas en cause lefabricant du pneu, Goodyear.

Sophie Rollet, qui s’est déjà battue en vain pour obtenir les photos de son mari décédé, dont elle n’a pas pu voir le corps, ne lâche pas prise. Elle dépose fin 2016 une plainte avec constitution de partie civile, déclenchant l’ouverture d’une information judiciaire, écrit sans relâche aux magistrats, aux gendarmes, accumule des données, compare des accidents que nul n’a jamais rapprochés.

Ses recherches se concentrent sur le pneu Marathon LHS II de Goodyear. Elle déniche un rapport du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre qui pointe des problèmes sur ce modèle, après un accident semblable à celui de son mari, mais ne l’incrimine pas formellement. Elle découvre que Goodyear a lancé en 2013 une campagne de rappel de ces pneus, officiellement sans lien avec des problèmes de sécurité, mais qu’il reste possible de les acheter.

Trois longues années et des heures passées sur Internet plus tard, fin 2019, un nouveau rapport d’expertise confirme son intuition et met en cause Goodyear : le pneu présente des problèmes dans sa structure métallique, « non-décelables lors des suivis ».

Le procureur de Besançon, Étienne Manteaux, souligne le « travail considérable » réalisé par cet expert, qui « objective un problème de fabrication du pneu net ». « De nouvelles investigations sont en cours », précise-t-il.