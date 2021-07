Eurockéennes : une édition intimiste du festival du 20 au 24 juillet !

Dans la salle accueillant la conférence de presse, tous les organisateurs sont enthousiastes. « On est heureux de vous retrouvez pour autre chose qu’une annulation », arguent les organisateurs. « Le format a été imaginé mi-mai. On a réalisé un véritable tour de force », confie le directeur du festival, Jean-Paul Roland. « On avait envie de faire voyager les gens, l’idée principale, c’est le thème du voyage. » Autour de ça se décline trois aspects importants que les organisateurs voulaient pour cette toute nouvelle version : la musique, la nourriture et la nature.

Côté musique, il y en aura pour tous les goûts, et de (presque) tous les continents. Artistes français, suédois, suisse, guinéen, canadien, congolais, ou encore israéliens et palestiniens, les festivaliers vont en voir de toutes les couleurs. Kem Lalot, programmateur, a pris à cœur l’idée que le festival soit paritaire : sur 30 artistes, 14 femmes seront présentes pour faire danser le public. « Le festival a été monté en quatre jours. On a dû faire ça très vite, mais tout s’est très bien enchaîné. Les artistes ont été très enthousiastes de venir jouer », confie Kem Lalot. Musique pop avec Yelle, musique rock avec The Inspector Cluzo et Philippe Etchebest à la batterie, hip-hop avec Vladimir Cauchemar, électro avec Sama Dj ou encore techno végétale avec Makoton San, la programmation a de quoi ravir le plus grand nombre. Le festival se déclinera sur deux scènes, l’une directement sur l’eau, et l’autre dans l’un des sous-bois du Malsaucy. L’idée, « ne pas empiéter sur les activités habituelles du Malsaucy » explique l’organisateur.