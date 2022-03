Eurockéennes : tenir une sandwicherie et financer un projet solidaire

3 euros. Un p’tit prix. Mais un grand geste. Aux Eurockéennes, deux sandwicheries – une au camping, l’autre sur le festival – permettent de se nourrir sans débloquer son Plan épargne logement. Mieux, elles permettent de participer au financement d’un projet solidaire. Depuis 1996, Les Eurockéennes de Belfort porte avec Cora le dispositif De l’action dans l’aire. « Nous proposons à deux associations de la région de pouvoir participer aux Eurockéennes en tenant une sandwicherie », détaille Frédéric Adam, responsable du pôle partenariat des Eurockéennes. L’hypermarché était partenaire du festival depuis 1992. Mais l’enseigne a voulu aller plus loin ; ainsi est né De l’action dans l’aire.

Les associations peuvent déposer un dossier jusqu’au 15 avril pour participer. Les associations, locales, doivent proposer le financement d’un projet, qui tourne autour des thématiques portées par Eurocks Solidaires (handicap, environnement, citoyenneté, prévention), la dynamique qui porte les engagements sociétaux du festival. Cette année, une attention particulière est portée à la jeunesse et à l’environnement. « Cela entre dans une politique globale », explique le responsable du pôle partenariat. Le projet doit avoir « une incidence directe sur notre territoire », rappelle Frédéric Adam, qui apprécie cet avant et cet après suscité par la démarche. Les associations se mobilisent pour monter un projet, elles le financent grâce au festival, puis elles le mettent en place. « Quel plaisir qu’une action faite aux Eurocks débouche et que sans, elle n’aura pas existé », poursuit Frédéric Adam. Si besoin, les salariés de Cora ont aussi monté une association pour fournir de la main d’œuvre, au profit de l’association, si besoin.

Une phase de sélections, sur dossier, est menée. Ensuite, les dossiers retenus sont auditionnés par un jury composé de membres des Eurockéennes et de Cora. Et deux associations sont finalement sélectionnées.