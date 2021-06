Essert : « Dès le début, il y a eu une attitude de sabotage », estime le maire Frédéric Vadot

« Dès le début, il y a eu une attitude de sabotage. Dès le 1er jour, ils m’ont observé. Ils tournent autour du pot, il n’y a rien dans leur papier. Ce qu’on me reproche, c’est d’avoir eu des idées », se place le maire, revenant sur les projets du monument aux morts et du château. Sur ces dossiers, les frondeurs reprochent un manque de « transparence » et de « concertation ». « Le monument aux morts est à côté d’une route avec beaucoup de passage, pas moins de dix mille voitures par jour. C’est une route impossible à fermer lors des évènements. J’ai pensé le déplacer sur la place de la mairie », se défend-t-il. Le maire a proposé l’idée en affirmant avoir consulté son premier adjoint, des marbriers et les anciens combattants. « Ce n’était que des idées, rien de plus. » Pour le projet du château, le maire d’Essert explique que la Ville a un récit communal de 900 ans. Mais « il n’y a plus de mémoire, alors j’ai émis l’idée de racheter le terrain. J’ai étudié le prix du terrain, qui était bien trop cher. J’ai demandé un droit de passage, ils étaient d’accord. Ils ont tous votés pour le PLU (Plan local d’urbanisme) », complète-t-il.

Le maire regrette que les initiatives qu’il a encouragées (venue d’un médiateur, proposition de faire intervenir l’association In’Terre ActiV) n’aient rien donné. Il affirme avoir fait de son mieux pour essayer de ressouder le groupe. Quant aux reproches qui lui sont adressés sur « le choix hasardeux et arbitraire de ne pas remplacer immédiatement la directrice générale des services », le maire d’Essert affirme qu’un mois plus tard, une personne était à l’essai. En tout, trois personnes ont remplacé temporairement l’ancienne directrice générale en attente de mieux et d’un accord entre les membres du groupe. Avec cette crise, « plus personne ne veut venir ». Et de dire : « Si j’avais été autoritaire, j’aurais pu choisir tout seul dans mon coin le DGS ». Ce qu’il affirme ne pas avoir fait.

Les démissions de la semaine dernière, lorsqu’elles seront validées par la préfecture, vont engendrer de nouvelles élections. « Ils ont commencé leur campagne électorale et me voient comme un opposant face aux électeurs », confie-t-il. Au départ, le conseil avait un nom, le « Dice », ce qui signifie développement d’une intelligence collective. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et les frondeurs de la majorité de Frédéric Vadot ont choisi un nouveau nom de groupe, Essert Renouveau. Sera-t-il candidat à nouveau ? Le maire a éludé la question. Frédéric Vadot considère en tout cas que ce nouvel épisode est la concrétisation d’un « travail de sape ».