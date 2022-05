Essert : comment Energiestro révolutionne le stockage de l’électricité solaire

Energiestro. Cela signifie maître de l’énergie en Esperanto, l’une des nombreuses compétences maîtrisées par André Gennesseaux, ingénieur et co-fondateur, avec son épouse Anne, de la société qui a justement pris ce terme comme nom. La maîtrise de l’énergie, et notamment de l’électricité, c’est tout l’objet de cette entreprise, qui vient de poser ses valises à Essert. Courtisée pendant de nombreux mois par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté (lire par ailleurs), Energiestro a quitté Chateaudun, en Eure-et-Loir, fin 2021.

Energiestro développe un volant de stockage solaire, appelé VOSS. « L’objectif est de stocker l’énergie solaire de manière économique », replace André Gennesseaux. De manière économique, mais aussi écologique. « Nous n’utilisons pas d’éléments à problème », relève-t-il, ciblant la pollution inhérente à la production des batteries, mais aussi la problématique de la production de certaines matières comme le nickel, le cuivre, le cobalt ou encore le lithium. Leur volant s’appuie sur une matière bien connue, le béton. « Nous avions la volonté de proposer une solution plus économique et plus propre », insiste l’ingénieur. En regardant l’ensemble du cycle de vie de cette technologie, « le VOSS est le stockage d’énergie qui a les plus faibles émissions de carbone », insiste l’entreprise, notamment grâce à sa très longue durée de vie.

Le volant permet de stocker l’électricité produite le jour par les panneaux solaires, pour l’utiliser la nuit. Elle désynchronise la production électrique de sa consommation, alors que les énergies renouvelables sont intermittentes. « Avec le VOSS, l’énergie solaire est disponible 24 heures sur 24, et est moins chère que les énergies fossiles », assure André Gennesseaux. Car l’autre avantage de stocker de l’électricité produite par des panneaux solaires, c’est que le solaire est une technologie peu coûteuse rappelle l’ingénieur. Certes, cette solution est lourde et encombrante, mais elle n’est pas destinée à la mobilité. Une fois écarté ces problématiques, l’ingénieur peut donc se concentrer sur le coût global. Selon des calculs de l’entreprise, le coût de production du KWh avec de l’énergie solaire et le système de stockage VOSS s’élève à 4 centimes, contre 5 centimes pour le nucléaire, 6 pour le gaz et 4 pour le charbon.

André Gennesseaux travaille cette idée économe depuis 2014 ; et Energiestro a même été lauréate du prix EDF Pulse en 2015. Aujourd’hui, la technologie a tapé dans l’œil de Voltalia, Engie ou encore EDF, pour qui Energiestro doit produire des bêta-tests en 2022 afin de confirmer la pertinence de la solution.